"France secrète, merveilles insolites" de Patrick Baud a été publié aux éditions Dunod.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

"France secrète, merveilles insolites" de Patrick Baud

Ed Dunod Hors Collection

Novembre 2021

216 p. couleurs

29 €

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Comme le souligne simplement le sous-titre, la France regorge de merveilles peu connues, voire secrètes. Elles sont qualifiées comme telles car elles sont souvent hors des guides, des routes touristiques ou insolites. Saviez-vous qu'une des plus grande statue de France se trouve dans un petit village de l'Ain, qu'un immense bunker dans le Pas de Calais abrite un musée qui a accueilli 2 millions de visiteurs, ou encore qu'il y a, dans le midi de la France, un cénote, cette formation géologique très curieuse que l'on observe davantage au Mexique ? Grottes, carrières, falaises, jardins, phares, cirques, gouffres, églises et abbayes, mosquée rouge, pagode ou jardin japonais, maisons perchées, folies romantiques - si ce ne sont pas des sites secrets pour tout le monde, ce beau livre propose 200 destinations, belles ou inattendues.

POINTS FORTS

Le thème de ces sites "méconnus" est naturellement l'originalité de ce livre. Car à moins d'être un expert des beautés et curiosités de la France et des outremers, il y en a beaucoup que vous devriez découvrir à travers ces pages.

Le parti pris éditorial, de réserver une double page à chaque site, associe une grande photo à deux textes : le premier est descriptif et l'autre dédié à un "focus" sur le site (architecture, histoire, fondateurs, découvreurs, géologie…).

Chaque site est mis en relation avec des sites "comparables" ; il est assez précisément situé sur une carte de France, ce qui donne une idée immédiate de sa place sur le territoire, ou sur le chemin de vos futures itinérances !

QUELQUES RÉSERVES

Ce livre n'appelle pas de réserve particulière, tant il est une invitation à la découverte plutôtqu'une encyclopédie de ces destinations méconnues.

ENCORE UN MOT...

France Secrète est un livre plaisant à lire, à la mode de ces ouvrages qui se lisent vite et se parcourent sans ordre ! Très accessible, ouvert à des destinations souvent confidentielles bien que remarquables, joliment illustré, écrit avec une passion communicative, c'est aussi une bonne idée de cadeau !

L'AUTEUR

Patrick Baud est d'abord connu (des jeunes surtout) pour être l'auteur de la chaîne Youtube Axolot, de vulgarisation, de curiosités scientifiques et d'étonnements de toute nature. Graphiste, auteur et vidéaste, il a décliné le concept de ses vidéos en bandes dessinées. Il est l'auteur de livres de "découvertes" consacrés aux lieux méconnus de la planète : Terre Secrète, Lieux Secrets, Nature Secrète, tous trois publiés en 2019 et conçus sur le même modèle que France Secrète, qui est la plus récente publication de la série.