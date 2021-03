"Elephant Man" de David Lynch : Porté par un trio d’acteurs exceptionnels -Anthony Hopkins, John Hurt et John Gielgud-, l’un des films humanistes les plus déchirants de l’histoire du cinéma et formellement, l’un des plus audacieux…

Né le 20 janvier 1946 à Missoula dans le Montana, David Lynch est l’un des artistes américains les plus novateurs et les plus éclectiques d’aujourd’hui puisqu’il est cinéaste, scénariste, photographe, musicien, peintre, designer et vidéaste. Auteur de 10 longs métrages sortis entre 1977 et 2006 , ainsi que de la série télé Twin Peaks (1990-91, puis 2017), il a été nommé aux Oscars du cinéma comme meilleur réalisateur pour Elephant Man (1980), Blue Velvet (1986) et Mulholland Drive (2001). S’il est toujours reparti bredouille de ces cérémonies américaines- sauf en 2020 où on lui a donné une statuette pour l’ensemble de sa carrière-, il a reçu la Palme d’Or au Festival de Cannes en 1990 pour Sailor et Lula et un Lion d’Or d’honneur à Venise en 2006, également pour l’ensemble de sa carrière.

Son style, reconnaissable entre mille, se caractérise par l’onirisme et parfois aussi, par la violence de son imagerie, également par la méticulosité qu’il apporte à ses bandes sons, souvent de véritables petits chefs-d'œuvre.

En 2007, un panel de critiques réunis par The Guardian a placé en tête d’une liste de 40 réalisateurs celui que la journaliste Pauline Kael (Los Angeles Times) a qualifié en 2018 de « premier surréaliste populaire » et le site AllMovie, d’ « homme-orchestre du cinéma américain moderne ».

Absent des radars depuis la diffusion, en 2017, de la troisième saison de Twin Peaks, le David Lynch cinéaste a fait un retour inattendu sur Netflix avec What Did Jack Do ?, un court métrage jusque là inédit et dans lequel il apparait dans la peau d’un enquêteur faisant subir un interrogatoire à un singe soupçonné de meurtre. Une loufoquerie de 17 minutes dans l’attente d’un projet plus important avec la plate-forme américaine? La question est à ce jour sans réponse.