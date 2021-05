"Divine Jacqueline" de Dominique Bona : je me suis aimée plus que tout et j’ai eu raison

Comment s’y prendre quand on a, au départ, tous les atouts ? La naissance, la beauté, l’allure, l’argent et que l’on veut conquérir, non pas Paris mais …le monde entier ? Jacqueline de Ribes, née en 1929, vous en donne le mode d’emploi au travers d’une biographie Divine Jacqueline magistralement écrite par Dominique Bona. Qu’a donc de remarquable cette héroïne hormis sa volonté d’avoir été l’une des femmes les plus élégantes du monde ?

Les dieux semblaient s’être mis d’accord avant sa naissance pour faire de cette Narcisse XXL une femme bien décidée à consacrer son existence à la permanente contemplation d’elle-même. Bien née, bien mariée, fort riche, mère de famille parce qu’il fallait bien l’être (pour la lignée), la comtesse de Ribes, à défaut d’avoir été l’inspiratrice de Marcel Proust, incarne sous la plume de l’auteure, une traversée des apparences à laquelle ne manque plus qu’un film la consacrant. Au fil des pages, la personnalité de Jacqueline de Ribes s’étoffe au point d’imposer à sa belle-famille un nouvel art de vivre : le sien. Au diable le dédain témoigné par la famille aux couturiers, bijoutiers, décorateurs, danseurs, cinéastes, et autres photographes, l’héroïne de Dominique Bona en fera ses alliés. Bien avant que mai 68 rebatte les cartes de la société française, Jacqueline de Ribes se lance à la conquête de l’Amérique.

Photographiée par Richard Avedon en 1960, il « l’immortalise en Sphinx : les cheveux dénoués, le buste reposant sur les avant-bras, dans la pose du monstre millénaire, the Sphynx Within, un des chefs d’œuvre d’Avedon, seul le mystère l’habillle.» Le Harper’s Bazaar, le Life, puis The New Yorker et Vogue la révèlent à l’Amérique. D’est en ouest, les Américains sont séduits par cette Française incarnant l’élégance absolue et l’art de vivre sous toutes les latitudes. Un ancrage international qui la conduira à lancer sa propre maison de Haute Couture en 1983, hélas fermée douze ans plus tard.