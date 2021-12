Le "Dictionnaire amoureux de la France" de Denis Tillinac a été publié aux éditions Plon.

Denis Tillinac est un écrivain, journaliste et éditeur français, originaire d'Auriac, et fier de l'être ! Homme de convictions - sa carrière littéraire est sillonnée d'engagements politiques, religieux et sportifs (rugby et foot !). Il a écrit de très nombreux romans, essais et biographies (dont Chateaubriand, Jacques Chirac et François Hollande, et quelques hommages littéraires au Général de Gaulle !). Il a reçu de nombreux prix, dont les moins "courants" sont celui du roman populiste, de la littérature sportive ou de "l'enracinement Simone Weil" (hommage à un essai demandé par le Général de Gaulle en 1943 à la philosophe, sur le redressement de la France). Il décède en septembre 2020.