"Des géants et des hommes, pour en finir avec l'emprise des Gafa sur nos vies" de Pierre Louette : un état des lieux utile et exigeant

J'en vois deux.

● Pierre Louette est un expert français incontesté du Net. Les références à des auteurs, à des articles sont très nombreuses, et c'est tant mieux. Ce qui l'est moins, est que de très nombreuses personnes citées ne sont pas "qualifiées", obligeant à de permanents allers et retours vers les annexes (nombreuses), qui ne donnent pas toujours la clé de leur légitimité.

● PDG du Groupe Les Echos le Parisien, il ne cache pas le "bien fondé" des initiatives prises par ses collaborateurs et partenaires, dans le cadre de ses fonctions actuelles et antérieures.

Des géants et des hommes est un excellent essai, exigeant intellectuellement au fil du développement des chapitres, navigant entre politique, droit de la concurrence, de la propriété intellectuelle, de la presse, sur les deux rives de l'Atlantique, et du côté de l'empire du Milieu. Vous l'avez compris, ce livre "embrasse" très largement la thématique et est d'une actualité salvatrice. Il rappelle avec justesse les dérives avérées (notamment le scandale de Cambridge Analytica, société soupçonnée d'avoir utilisée des données personnelles obtenues de Facebook pour influencer les élections en faveur de Donald Trump en 2017 et le vote en faveur du Brexit), et notamment (parmi beaucoup d'autres constats), la nécessité d'établir "des droits voisins", dont la finalité est d'obliger les hébergeurs/diffuseurs de contenus (Google, Facebook), à respecter et rémunérer les droits d'auteurs des éditeurs de contenus. Si cela paraît "techniques", ne vous y trompez pas, nous sommes au cœur du débat qui vise à défendre la pluralité de l'information et le respect de la presse professionnelle, la syndication (le partage) de contenus, l'équité fiscale, l'établissement de règles institutionnelles (et non discrétionnaires) pour lutter, en ligne, contre les fausses informations et les contenus haineux, et défendre la liberté d'expression. Ce n'est pas un sujet anecdotique !