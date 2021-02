"Blanc Autour" : une violence américaine

Prudence Crandall est la jeune directrice, et seule enseignante, d’une petite école pour jeunes filles située à Canterbury, dans le nord des Etats-Unis. Nous sommes en 1832, et cette école est regardée avec amusement et indulgence par la population locale. Drôle d’idée que d’éduquer des jeunes filles dont le rôle se bornera à tenir propre la maison de leur mari ! Mais bon, elles sont si mignonnes, et ça ne fait de mal à personne. Mais tout cela va changer à partir du moment où Prudence va accepter dans sa classe Sarah, une jeune fille de couleur. L’indulgence de la population va alors se transformer en incompréhension et l’amusement va laisser place à l’hostilité. Et l’hostilité va se transformer en haine, lorsque Prudence, excédée par ces réactions, va transformer l’année suivante son école en une école exclusivement réservée aux jeunes filles noires.

Wilfrid Lupano, dont le talent de scénariste n’est plus à reconnaître - il est entre autres le créateur, avec Cauuet au dessin, des célèbres Vieux Fourneaux, 6 albums parus chez Dargaud -, nous fait découvrir une histoire inspirée de faits réels qui résonne avec l’actualité américaine. On pense, bien sûr, aux mouvements Black Lives Matter. On est ici à l’origine de ces questions d’intégration. Une trentaine d’année avant la guerre de sécession, la jeune Amérique est un pays qui compte plusieurs états esclavagistes où la vie de la population noire ne valait pas grand-chose.