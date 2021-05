Akamasoa c’est bien sûr son personnage principal : le Père Pedro. On se sent forcément tout petit devant cette aventure plus grande que la vie et la foi en l’homme, en tous les hommes, de ce prêtre qui met sa vie au service des autres, armé d’une conviction inébranlable : au-delà de la prise en charge d’urgence, rendre leur dignité aux plus démunis passera par l’éducation et le travail. La force du message porté par l’ouvrage résonne d’autant plus que cette histoire est vraie, qu’elle se déroule en ce moment même encore, en 2021, où nous avons eu la chance de passer quelques heures en la présence du Père Pedro un soir de printemps….

Akamasoa, c’est également un dessin qui, s’il peut paraître naïf de prime abord, permet en fait de traiter avec beaucoup de pudeur et d’élégance le sujet de l’extrême pauvreté grâce à la clarté de son trait et à la lumière de sa mise en couleur. Ce faisant, il évite le piège de « l’esthétisation » de la misère et permet de resituer graphiquement le message du Père Pedro : celui d’un monde meilleur assis sur des notions telles que la politesse, l’éducation, le travail.

Akamasoa est aussi une belle opportunité de (re)découvrir Des Bulles Dans l’Océan (DBDO, éditeur-libraire indépendant basé à Saint-Denis de la Réunion), lancé il y a une dizaine d’années par Jean-Luc Schneider avec un double positionnement aussi courageux qu’original : promouvoir de jeunes auteurs en devenir et le patrimoine historique, culturel, religieux, social… de l’Océan Indien.

Akamasoa, c’est enfin un modèle économique à part dans la mesure où tous les fonds tirés de sa vente seront intégralement reversés à l’association des amis du Père Pedro pour financer de nouveaux projets.