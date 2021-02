"1984" : Une adaptation très réussie en roman graphique

Georges Orwell (Eric Arthur Blair à l'état civil) est reconnu comme un des plus grands écrivains anglais du XXème siècle. Né en Inde en 1903 et décédé à Londres en 1950, écrivain et journaliste, il n'a eu de cesse de dénoncer colonialisme, totalitarismes et oppression du "prolétariat". On lui reconnait une grande indépendance d'esprit pour son époque qui le conduit à écrire (entre autres) 1984 et la Ferme des animaux, à afficher son pacifisme et sa sensibilité anarchiste. 1984 sera son dernier roman, publié peu de temps avant sa mort. Petites informations à la marge sur un des romans les plus lus depuis la seconde guerre mondiale : 1984 a fait l'objet d'une adaptation cinématographique, sortie en … 1984, de trois bandes dessinées (en français), la journaliste Natacha Polony a fondé un collectif de confrères baptisé "Comité Orwell", et les droits de 1984 sont entrés dans le domaine public, en France, en janvier 2021.

Fido Nesti est brésilien et illustrateur "autodidacte". Il collabore au New Yorker et au magazine Rolling Stone, réalise des couvertures de livres et est l'auteur de romans graphiques publiés au Brésil en portugais brésilien.