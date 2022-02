Un éclair de près de 800 km de long a traversé trois Etats américains

Eclair

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a validé deux nouveaux records mondiaux de méga éclairs signale un communiqué de cet organisme.

S’appuyant sur les technologies satellitaires les plus avancées, le Comité de l’OMM sur les extrêmes météorologiques et climatiques, qui tient le registre officiel des extrêmes à l’échelle du globe, des hémisphères et des régions a homologué deux records.

Le 29 avril 2020, un éclair a couvert une distance horizontale de 768 km au-dessus du sud des États-Unis, à travers le Mississippi, la Louisiane et le Texas, soit la plus grande longueur jamais enregistrée pour un seul éclair. Cela équivaut à la distance entre New York et Columbus, Ohio aux États-Unis ou entre Londres et Hambourg.

Le nouveau record de distance est supérieur de 60 kilomètres au précédent, détenu par un méga éclair de 709 km observé dans le sud du Brésil le 31 octobre 2018.

Le 18 juin 2020, au cours d’un orage au-dessus de l’Uruguay et du nord de l’Argentine, on a mesuré un éclair d’une durée de 17,102 ± 0,002 seconde, soit la plus longue durée jamais relevée pour un seul éclair.