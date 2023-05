L'utilisation de l'IA dans la découverte d'antibiotiques permet de cribler des millions de composés potentiellement utiles, ce qui serait impossible manuellement. Les chercheurs prévoient également d'appliquer cette méthode à d'autres bactéries problématiques, telles que Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa.

Les scientifiques ont utilisé l'intelligence artificielle (IA) pour découvrir un nouvel antibiotique efficace contre une espèce mortelle de superbactérie. Grâce à l'IA, des milliers de produits chimiques ont été réduits à une poignée pouvant être testée en laboratoire. Le résultat est un antibiotique expérimental puissant appelé abaucine, qui nécessitera encore des tests supplémentaires avant d'être utilisé.

Pour trouver un nouvel antibiotique, les chercheurs ont formé l'IA en lui faisant tester des milliers de médicaments sur Acinetobacter baumannii. L'IA a ensuite analysé une liste de 6 680 composés inconnus et a généré une liste restreinte en seulement une heure et demie. Les chercheurs ont testé 240 composés en laboratoire et ont identifié neuf antibiotiques potentiels, dont l'abaucine, particulièrement puissant.

Une espèce particulièrement préoccupante, Acinetobacter baumannii, a été ciblée par les chercheurs. Cette superbactérie peut infecter les plaies et provoquer une pneumonie. Elle est résistante à de nombreux antibiotiques et représente une menace critique selon l'OMS. Des expériences en laboratoire ont montré que le vaccin pouvait traiter des plaies infectées chez des souris et était capable de tuer des échantillons d'A. baumannii provenant de patients.

Bien que prometteur, le travail ne fait que commencer. Le médicament doit être perfectionné en laboratoire et subir des essais cliniques, ce qui pourrait prendre jusqu'en 2030 avant qu'il ne soit disponible sur le marché. L'abaucine présente l'avantage de cibler spécifiquement A. baumannii, ce qui réduit les risques de résistance et d'effets secondaires.