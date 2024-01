Un adolescent américain vient à bout du jeu vidéo « Tetris » pour la première fois sur NES

Willis Gibson est devenu le premier humain à battre ce jeu de puzzle hautement addictif sur la console de Nintendo : lorsque la machine n’arrive plus à suivre, l’écran se fige soudainement.

C’est un événement dans le monde du jeu vidéo. Après avoir obsédé des générations entières de joueurs pendant quarante ans, la version classique du jeu Tetris sur Nintendo Entertainment System (NES), la console de Nintendo, a finalement trouvé plus fort qu’elle : un adolescent américain âgé de 13 ans.

Willis Gibson est devenu, le 21 décembre 2023, le premier humain à parvenir au bout de cette version, où le joueur doit emboîter des blocs qui tombent de plus en plus rapidement, pour former des lignes complètes et les faire disparaître. L’exploit n’avait jusqu’à présent été accompli que par une intelligence artificielle.