Le prince Harry s'est confié dans l'émission The Late Late Show de James Corden sur la pression des médias sur son couple et sur sa vie de famille avec Meghan Markle et le petit Archie.

© Daniel LEAL-OLIVAS / AFP Nouvelle vie pour Harry, Meghan et Archie « The Late Late Show » : le prince Harry confie avoir quitté la famille royale à cause de la « toxicité » de la presse britannique Installé à Los Angeles depuis plusieurs mois, le prince Harry a accepté de répondre aux questions de James Corden dans le cadre de l'émission The Late Late Show. Le programme a permis au prince Harry de se livrer sans langue de bois sur la famille royale et sur sa nouvelle vie avec Meghan Markle.

