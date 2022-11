Tesla, SpaceX, rachat de Twitter : Elon Musk a perdu plus de 100 milliards de dollars depuis le début de l'année

Elon Musk a perdu plus de 100 milliards de dollars depuis le début de l'année.

Elon Musk, l'homme le plus riche du monde est aussi celui qui affiche les pertes les plus importantes depuis le début de l'année.

Alors qu’Elon Musk est au coeur des critiques suite à sa stratégie et à sa politique de licenciements après le rachat de Twitter, ses finances ont connu les montagnes russes en cette année 2022. L'homme le plus riche du monde est également celui qui connaît les pertes financières les plus importantes depuis le début de l'année, selon des informations des Echos. Sa fortune a fondu de plus de 100 milliards de dollars en 2022, soit autant que la valorisation d'Airbus ou de General Electric.

Elon Musk devance pour ce triste record ce mois-ci le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, dont la fortune a fondu de 80 milliards en 2022.

Pour réaliser le rachat de Twitter, Elon Musk a dû céder des milliards de dollars d'actions Tesla. Cette opération a amputé une partie de ses économies. Il y a un peu plus d'un an, sa fortune culminait à 340 milliards de dollars.

La fortune du milliardaire sud-africain est directement adossée à la valeur des actions Tesla, qui ont atteint leur niveau le plus bas ces derniers jours.

« Comment faire une petite fortune avec les réseaux sociaux ? En démarrant avec une très grosse fortune », a ironisé Elon Musk vendredi dernier.

Le nouveau patron de Twitter est loin d'être ruiné malgré tout. Elon Musk reste l'homme le plus riche du monde avec une fortune évaluée à 169 milliards de dollars, selon Bloomberg. Ses pertes se sont aggravées depuis qu'il est arrivé aux manettes du réseau social à la fin du mois d'octobre.

Cette chute impressionnante concerne également d'autres personnalités de la Silicon Valley, comme Jeff Bezos. Le fondateur et PDG d'Amazon a perdu 83 milliards de dollars, fixant sa fortune à 109 milliards de dollars. Même constat pour Mark Zuckerberg, PDG du groupe Meta, dont la fortune a été diminuée de près de 80 milliards de dollars en 2022. Selon Bloomberg, cela s'explique par la chute des actions de chacune des entreprises, « en raison du ralentissement des ventes, de la flambée des coûts et de la hausse des taux d'intérêt ».