Star : Disney Plus enrichit son offre et son catalogue en lançant une nouvelle section avec des films et des séries cultes

La plateforme Disney+, accessible notamment en France en partenariat avec Canal +, a lancé ce 23 février une nouvelle section, « Star », avec un catalogue enrichi et des contenus destinés « aux parents et aux jeunes adultes ».

Selon des informations de 20 Minutes, Disney+ réunit déjà 94,9 millions d'abonnés dans 58 pays. Disney entend avec ce service devenir le leader du streaming et détrôner le géant Netflix.

La section Star de Disney+ propose donc aux abonnés 250 films et documentaires et une quarantaine de séries dont certains programmes cultes.

Pour la partie cinéma, Star proposera les classiques des studios de la 20th Century Fox comme les sagas Alien et Die Hard mais également des films cultes comme Titanic, Pretty Woman, Moulin Rouge, The Rocky Horror Picture Show, La Mouche, Mary à tout prix ou bien encore La Ligne Rouge.

Les passionnées de séries télévisées pourraient même replonger dans leurs souvenirs de jeunesse et d’adolescence. Star dispose en effet d’un vaste catalogue avec les séries Grey’s Anatomy, Prison Break, 24H Chrono, Desperate Housewives, X-Files, Lost, Sons of Anarchy ou bien encore How I Met Your Mother.

La section Star de Disney+ va proposer également des contenus originaux.

Alors que le catalogue de Disney+ va s’enrichir, le prix de l’abonnement à la plateforme va bien augmenter. A partir du 23 février, l’abonnement mensuel passe de 6,99 euros à 8,99 euros, l’abonnement annuel de 69,99 euros à 89,90 euros, soit 2 euros par mois et 20 euros supplémentaires par an. Les personnes déjà abonnées mensuellement avant le 23 février paieront 6,99 euros par mois pendant six mois.

La plateforme Disney+ va renforcer le contrôle parental avec la section Star. Les profils « Enfants » n’auront pas accès à Star. L’accès à Star via les profils adultes pourra être sécurisé à l’aide d’un code Pin personnalisé.