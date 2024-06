« Sous la Seine » : quand des requins terrorisent Paris dans un blockbuster français sur Netflix

Capture d'écran. Netflix

À 52 jours du début des Jeux Olympiques, la plateforme de streaming Netflix dévoile ce mercredi 5 juin sa nouvelle superproduction française. Dans ce film signé Xavier Gens (Gangs of London), porté par Bérénice Bejo (The Artist) et Nassim Lyes (Nouveaux Riches), un requin terrorise Paris en pleine compétition de triathlon.

À un mois du lancement des Jeux Olympiques de Paris, Xavier Gens et Netflix ont « tout fait pour que la sortie du film coïncide avec les JO », confie le réalisateur à nos confères de BFMTV. « L'idée date de 2015-2016. J'ai suivi le processus de développement jusqu'à ce qu'on propose le film à Netflix qui, avec mon producteur Vincent Roget, a commencé à se poser la question des JO à ce moment-là ».

Dans « Sous la Seine », Sophia, une scientifique, est alertée par Mika, une activiste écologiste, de la présence d'un grand requin dans la Seine. Pour éviter un bain de sang au cœur de la ville, elle s'allie à Adil, commandant de la police fluviale. « On a essayé de ne se donner aucune limite créative », affirme le réalisateur.

« On aurait facilement pu refaire Les Dents de la mer à Paris mais ça n'aurait pas été très malin de notre part. D'autant que c'est un animal qui ne fait plus peur mais qui fascine. On a préféré faire un film sur l'effondrement écologique. Le requin n'est qu'un prétexte à raconter un Dont Look Up à la française. C'est un révélateur de ce qui se passe », raconte Xavier Gens.