Gérald Darmanin, Photo AFP

C’est le second volet d’un grand classique du livre politique : Sexus Diabolicus, écrit par les journalistes Marie-Christine Tabet Christophe Dubois vient de paraître aux éditions Albin Michel. Comme le précédent ouvrage, intitulé alors Sexus politicus, il s’attarde (avec force de détails et d’anecdotes !) sur le rapport des figures de pouvoir à la question intime. Dans certains cas, rappelle France Inter, il est question de situations graves, d’agression ou de violences conjugales. Les cas Quatennens ou Abad, par exemple, sont difficiles à oublier. Dans d’autres cas, également évoqués dans l’ouvrage, le sujet est traité avec plus de légèreté, rappelle pour sa part Gala. Et le magazine people de revenir sur cet étrange récit qui fait de Gérald Darmanin le potentiel responsable de la réouverture… d’un club échangiste !

Tout remonte, expliquent nos confrères, a une drôle d’amitié. Celle-ci lie l’ancien maire de Tourcoing a une femme assez peu connue du grand public : Valérie Hervo. Cette dernière n’est autre que l'ancienne patronne de l’un des lieux de charme parmi les plus célèbres de France et de Navarre : le club des Chandelles. Il a d’ailleurs été popularisé par Thierry Ardisson. Un lieu, semble-t-il, que "toute la classe politique" aurait fréquenté, font valoir les auteurs de l’ouvrage. Et si les raisons exactes de l’amitié entre elle et le ministre de l’Intérieur demeurent non spécifiées, celle-ci l’aurait poussée à s’autoriser une bien étrange demande.

"On parle de Gérald Darmanin et des Chandelles parce que la patronne s'est autorisée à demander la réouverture de son établissement après le Covid-19, en se revendiquant comme une amie de Gérald Darmanin", détaille ainsi Marie-Christine Tabet. Rien ne permet pourtant d’affirmer que cette initiative aura pesé dans la levée des restrictions sanitaires !