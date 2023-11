Rolex Paris Masters : Novak Djokovic au septième ciel à Bercy

L'incontestable numéro un mondial a remporté face à Grigor Dimitrov (6-4, 6-3) le Rolex Paris Masters pour la septième fois. Plus que jamais en maître incontesté du tennis mondial.

Karen Khachanov en 2018 et Holger Rune l'an dernier avaient réussi l'exploit de faire tomber le maître des lieux en finale. Pas Grigor Dimitrov, qui a subi la loi du désormais septuple lauréat dans l'Est parisien (2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021 et 2023), recordman absolu de titres à Bercy. Novak Djokovic n'avait pas joué en compétition depuis un mois et demi avant de disputer le Masters 1000 parisien. Il a dû composer durant la semaine avec un probable virus gastrique. Sur un fil, malmené, dos au mur, il lui a fallu trois sets pour venir à bout de Tallon Griekspoor en 8es, Holger Rune en quarts et Andrey Rublev en demi-finale. Au mental, en immense champion inoxydable. La force de l'habitude. Avec cette capacité unique à serrer le jeu et à jouer toujours le coup juste dans les moments clés.