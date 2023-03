Rolex Monte-Carlo Masters : Djokovic et Nadal têtes d'affiche d'un casting de rêve en avril

Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui se battront à Roland-Garros pour être le premier à décrocher un 23e Grand Chelem, vont entamer leur préparation au Grand Chelem parisien.

Plateau royal pour le tournoi princier. La 116e édition du plus ancien tournoi de tennis au monde sur terre battue va ainsi réunir les deux légendes vivantes, ainsi que les vingt pensionnaires du top 20 et trois Français (Gaël Monfils, grâce à son classement protégé, Richard Gasquet et Benjamin Bonzi). Quatre wild-cards (invitations) seront attribués quelques jours avant le début du tournoi. La révélation Arthur Fils pourrait être de la fête. Tout comme Stan Wawrinka, lauréat de l'édition 2014 et en net regain de forme. Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui se battront à Roland-Garros pour être le premier à décrocher un 23e Grand Chelem, vont entamer leur préparation au Grand Chelem parisien.