Quelles sont les lignes du métro parisien où les célibataires ont le plus de chance de trouver l'amour ?

L'application de rencontre Happn a publié un classement des lignes de métro les plus propices pour faire des rencontres amoureuses à Paris.

Alors que les grèves dans les transports ont perturbé le quotidien des Franciliens, le métro peut être un lieu insoupçonné pour faire des rencontres. L’application Happn a dévoilé en mars 2023 un classement des lignes de métro les plus propices pour rencontrer l'âme soeur à Paris, d'après les rédactions du Midi Libre et de BFMTV. Selon les résultats de cette étudie, la ligne 1 est celle où les célibataires ont le plus de chance de trouver l'amour.

Happn révèle qu'entre La Défense et le Château de Vincennes, 31 % des célibataires avouent rencontrer des personnes qui les attirent.

Dans le classement figurent ensuite les lignes 14 et 4 (toutes les deux à 18 %), la ligne 9 (17 %) puis la ligne 13 (16 %).

Selon Happn, votre prochain flirt aura eb revabche moins de chance de se trouver sur les lignes 8 (13 %), 10 et 11 (6 %), 3 bis et 7 bis (3 %).

Ces chiffres découlent de l’utilisation faite par l’application basée sur la géolocalisation. Les résultats de ce classement reposent sur les recherches faites lors d’un trajet de métro. Les lignes très fréquentées ont donc logiquement plus de succès.

Au niveau des rues de Paris, le XVIe est l'arrondissement le plus propice aux rencontres, suivi par le XVe, le XVIIe et le XVIIIe.

Etonnement, les quartiers chics et tendances des IIe, IIIe et IVe arrondissements de Paris arrivent en dernière position du classement.