Quand le Conseil européen place le Mont-Saint-Michel... en Bretagne

Le Mont-Saint-Michel est normand.

Sur Instagram, le Conseil européen a voulu tester la culture générale de ses abonnés sur la France, à l'occasion de la Fête nationale. La question était la suivante : "Quelle région française a lancé une campagne sur Twitter pour avoir un émoji à l'effigie de son drapeau ?". Trois options étaient proposées : la Provence, la Bretagne et Paris, comme l'a repéré BFMTV.

La bonne réponse est évidemment la Bretagne qui espérait voir émerger sur internet un émoji "Gwenn ha du", le nom de son célèbre drapeau noir et blanc. Problème : pour illustrer son sondage, l'institution européenne a mis une photo du Mont-Saint-Michel. Or, le monument est bel et bien rattaché administrativement à la région Normandie. Il n'en fallait pas plus pour réveiller les rivalités entre Normands et Bretons.