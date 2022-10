Les salariés de Google se moquent du mode "Navigation Privée" de Chrome qui n'a rien de privé

Navigation privée Chrome

Sous le feu des projecteurs après la publication de plusieurs conversations internes, le mode « Navigation Privée » de Google Chrome est l'objet d'un procès collectif aux États-Unis signale Clubic.

Les plaignants accusent Google de tromper délibérément ses utilisateurs en leur faisant croire que le mode incognito est une vraie navigation privée, alors qu'il récolte beaucoup d'informations par ce biais. Cette accusation est étayée par des communications internes à l'entreprise et rendues publiques, dans lesquelles certains de ses salariés se moquent ouvertement de l'utilité de cette fonctionnalité ajoute Clubic.

En 2021, la responsable marketing de l'entreprise avait également envoyé une liste de recommandations à Sundar Pichai, le P.-D.G. d'Alphabet, sur les manières de gagner la confiance du public. L'une d'entre elles, très parlante, était de « rendre le mode Incognito réellement privé ». Elle développait ce point en expliquant qu'actuellement, la promotion de cette fonctionnalité ne pouvait se faire qu'avec des termes très vagues, pour ne pas tomber dans la publicité mensongère explique Clubic.

C'est un procès collectif, pouvant potentiellement coûter plusieurs milliards de dollars d'amende à Google. Et ce sont toujours les mêmes faits qui sont reprochés à l'entreprise : se cacher derrière une icône de personnage avec chapeau et lunettes de soleil, et le nom « navigation privée », sans rien faire d'autre pour justifier une telle appellation.