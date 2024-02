Piscine, restaurant, voiture de sport… à Dubaï, le séjour fastueux de Gérard Depardieu

Sur TikTok, on y voir Gérard Depardieu passer du bon temps à Dubaï.

La discrétion a pris fin. Sur des vidéos postées sur TikTok, on y voit l'acteur français accompagné de Farid Khider. Pourtant, ce n'était pas tout à fait ce qu'affirmaient les proches de Gérard Depardieu. « J’ai rencontré Julie Depardieu (la fille de l’acteur) un soir, on a parlé longuement et elle m’a dit que Gérard était très isolé, qu’il y avait beaucoup de choses qui étaient des idées toutes faites qui, malheureusement, se sont mises à galoper, jusqu’à ce qu’il soit cloué au pilori. Que c’était trop pour lui, et qu’il était un peu perdu », avait raconté l’actrice Brigitte Fossey. Dans cette émission de France 2 diffusée en décembre, on voyait Gérard Depardieu, alors en Corée du Nord, multiplier les propos misogynes et insultants en s’adressant à des femmes.