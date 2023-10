Paris 2024 : des perquisitions ont été menées dans les locaux du Comité d’organisation et des agences chargées des cérémonies d'ouverture

Des perquisitions dans les locaux du Comité d’organisation des Jeux olympiques (Cojo) de Paris 2024 et des agences chargées des cérémonies d'ouverture

L'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) a mené des perquisitions dans les locaux du Comité d’organisation des Jeux olympiques (Cojo) de Paris 2024 et des agences chargées des cérémonies d'ouverture (les sociétés Double2, Ubibene, Obo et Paname4), selon des informations de l'AFP et de France Info. Ces perquisitions ont pris fin mercredi 18 octobre, dans la soirée.

Ces perquisitions sont intervenues dans le cadre d’une enquête préliminaire dirigée par le parquet national financier (PNF) des chefs de prise illégale d’intérêts, favoritisme et recel concernant plusieurs marchés liés aux Jeux olympiques 2024.

Des perquisitions avaient déjà eu lieu au siège du comité d'organisation (Cojo) des JO 2024 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), et de la Solideo, l'établissement public chargé des chantiers des sites pour les Jeux, en juin dernier.

Deux autres enquêtes préliminaires sont ouvertes depuis 2017 et 2022 sur des soupçons de prise illégale d'intérêts et de favoritisme. Elles concernent des marchés attribués dans le cadre de l'organisation des Jeux.