© Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

Famille royale britannique

Netflix dévoile une nouvelle bande-annonce explosive du documentaire sur le Prince Harry et Meghan Markle

De nouvelles images du documentaire de Netflix consacré à Harry et à Meghan ont été diffusées. Le Prince Harry dénonce notamment « le sale déloyal » au sein de la famille royale et évoque « la douleur et la souffrance des femmes qui se marient dans cette institution ».