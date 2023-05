Mort de Tina Turner : « Repose en paix belle-maman », l’hommage d’Afida Turner

Afida Turner a publié un message en hommage à son ancienne belle-mère, Tina Turner, sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Instagram, Afida Turner a publié un message en hommage à son ancienne belle-mère, Tina Turner, morte mercredi à l’âge de 83 ans.

« Je parlais justement de toi cinq minutes avant d’arriver à Nice. Elle aimait tellement le sud de la France. Repose en paix belle-maman, avec Ronnie et Craig », a-t-elle indiqué sur les réseaux sociaux, en référence aux deux enfants de la chanteuse, décédés respectivement en 2022 et 2018. La publication est accompagnée d’une photo de Tina et d’Afida Turner.

Pendant 17 ans, Afida Turner a partagé la vie de Ronnie Turner, emporté par un cancer en décembre dernier. De cette union, l’ex star de la téléréalité en a profité pour démarrer une nouvelle vie aux Etats-Unis et nouer une relation privilégiée avec la mère de son mari.

Depuis l’annonce de la mort de la « reine du Rock’n’Roll », une pluie d’hommages de personnalités inonde les réseaux sociaux. Gloria Gaynor, Mick Jagger, Magic Johnson, Diana Ross… Un grand nombre de célébrités ont salué la mémoire d’une icône de leur génération.

Avec ses titres « Proud Mary », « The Best » ou « What’s Love Got to Do with It », Tina Turner est devenue l’une des plus grandes artistes de tous les temps.