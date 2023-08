Michel Drucker a fait son grand retour à la télévision ce dimanche après son opération

Michel Drucker a animé ce 27 août sa première émission de Vivement dimanche depuis son opération du cœur.

Michel Drucker a animé ce 27 août sa première émission de Vivement dimanche depuis son opération du cœur en début d'année. L’animateur a remercié dès les premières minutes son public, qui l'a accueilli en l'ovationnant :

« Je vous remercie de cet accueil qui me va droit au cœur. Un cœur qui bat un peu plus vite aujourd’hui car j'attends cela depuis si longtemps. Mes patrons ne m'ont pas lâché, et c'est bien parce qu'il y a des moments où je me demandais si j'allais un jour revoir ce beau plateau que j'aime tant ».

Cette émission a été enregistrée le 22 août dernier au studio Gabriel à Paris.

Pour ce grand retour, l’animateur était entouré de nombreux humoristes comme Laurent Gerra, Alex Vizorek, Les Chevaliers du Fiel, Anne Roumanoff et Mathieu Madénian.

« Je peux tenir le coup deux heures sans baisse de régime. J'avais peur de perdre ma vivacité, ma dextérité, ce ping-pong avec les humoristes. Ma grande angoisse était de ne pas arriver à marcher normalement et d’avoir un déficit sur le plan neurologique compte tenu des heures d’anesthésie que j’ai eues en deux ans et demi », a confié Michel Drucker dans les colonnes du Parisien après l'enregistrement.

L'animateur, âge de 80 ans, a l’intention de quitter la télévision en 2025.

Après sa première opération du cœur en 2020, pour soigner une endocardite infectieuse de la valve mitrale, Michel Drucker a dû subir la même opération en mars dernier.

Michel Drucker co-animera l'année prochaine avec Léa Salamé un talk-show quotidien, baptisé « Quels Jeux ! », lors des JO de Paris 2024.