Ligue des champions : Manchester City-Bayern Munich en affiche, le tirage complet des quarts de finale

On connaît les affiches des quarts de finale de Ligue des champions ! Le Real Madrid, tenant du titre, affrontera Chelsea. Grosse affiche également entre Manchester City et le Bayern Munich, tandis qu'un duel 100% italien aura lieu entre Naples et le Milan AC. Enfin, l'Inter Milan jouera contre Benfica.

Les quarts de finale allers se disputeront les 11-12 avril 2023, et les retours les 18-19 avril.