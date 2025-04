Aaron Humphrey est doctorant et chargé de cours à l'université d'Adélaïde, où il rédige une thèse sur l'utilisation des bandes dessinées dans l'éducation. Il enseigne la politique et le droit des médias ainsi que les méthodes de recherche sur les médias. Ses travaux universitaires ont été publiés dans Media International Australia, Digital Humanities Quarterly, Composition Studies, The Comics Grid et Comics Forum.