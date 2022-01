Amazon Prime a dévoilé une nouvelle vidéo pour sa série inspirée de l'oeuvre et de l'univers de Tolkien, « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ».

Amazon Prime Video a révélé le titre complet de sa série événement, « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir », en dévoilant une nouvelle vidéo. Ce programme va relater les événements majeurs qui se sont déroulés lors du Second Âge dans l’univers de l’œuvre de Tolkien, avec notamment la forge des anneaux.

Prime Video a choisi d'utiliser la métaphore de la force dans cette bande-annonce. Le titre de la série est ansi forgé dans une véritable fonderie, du métal fondu est versé sur des bûches de bois où les lettres ont été recréées à la main. Ce processus a été capturé en slow-motion dans la vidéo dévoilée par Amazon. Le titre, « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir », apparaît alors avec des mots en langage elfique inscrits le long de chaque lettre.

« Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » doit s’étendre sur plusieurs saisons pour le plus grand bonheur des fans d’heroic fantasy et des œuvres littéraires de J.R.R. Tolkien.

La diffusion du premier épisode de cette série est prévue pour le vendredi 2 septembre 2022 dans plus de 140 pays, avec de nouveaux épisodes disponibles chaque semaine. Cette série sera accessible en exclusivité via la plateforme Amazon Prime Video. Un abonnement sera nécessaire pour découvrir le programme.

Selon les producteurs exécutifs J.D.Payne et Patrick McKay, « Les Anneaux de Pouvoir » rassemble tous les arcs narratifs principaux du Second Âge de la Terre du Milieu : la forge des anneaux, l’ascension de Sauron, seigneur des Ténèbres, le conte épique de Númenor et la Dernière Alliance des Elfes et des Hommes. Jusqu’à maintenant, les fans n’ont pu voir à l’écran que les histoires de l’Anneau Unique, mais avant qu’il n’y en ait qu’un, ils étaient bien plus nombreux, et nous sommes ravis à l’idée de pouvoir partager leur histoire ».

La série « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » va retracer pour la première fois à l’écran les légendes héroïques du Second Âge de l’histoire de la Terre du Milieu. La chronologie de cette série se situe plusieurs milliers d’années avant les événements des livres de Tolkien (« Le Hobbit » et « Le Seigneur des Anneaux »).

Débutant en temps de paix relative, la série va suivre les aventures de nombreux personnages confrontés à la réémergence du mal en Terre du Milieu.