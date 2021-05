Le prince Harry aurait appris la mort de son grand-père par la police suite à un appel de la famille royale afin qu'il évite de l'apprendre par la presse

Le prince Harry et Meghan Markle après avoir assisté aux Endeavour Fund Awards au Mansion House à Londres en mars 2020.

Dès qu'un membre emblématique de la monarchie britannique meurt, ses proches reçoivent une alerte en urgence. Le dernier exemple en date est la mort du prince Philip en avril dernier. Si l'information est arrivée rapidement au palais de Buckingham, probablement via des conseillers personnels, la police californienne s'est chargée d'annoncer la mauvaise nouvelle au prince Harry.

D'après les informations de TMZ, le duc de Sussex aurait reçu un appel de Londres auquel il n'aurait pas répondu. Le 9 avril 2021, Harry aurait également reçu un appel de l'Ambassade britannique à environ 3 heures du matin. Après la mort du prince Philip, survenue dans la matinée du 9 avril à Londres, la famille royale, via l'ambassade britannique aux Etats-Unis, a essayé en vain (à cause du décalage horaire) de prévenir Harry et Meghan.

Le prince Harry devait alors malheureusement être plongé dans un sommeil profond. Il n'a pas été en mesure de répondre directement à ses proches au téléphone. Après plusieurs tentatives, l'Ambassade aurait donc contacté le shérif de Santa Barbara pour demander si un officier pouvait se déplacer au domicile du prince Harry et de son épouse Meghan Markle pour les informer au sujet de cet appel urgent de l'Ambassade. Des policiers se seraient ensuite rendus à son domicile de Montecito en Californie aux Etats-Unis pour prévenir Harry et lui faire part du décès de son grand-père, le prince Philip.

Selon la rédaction de TMZ, il était vital pour la Couronne que le prince Harry apprenne la mort de son grand-père par téléphone, plutôt que dans les médias.