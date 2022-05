Le pack de bouteilles d'eau de la marque Cristaline va connaître sa première hausse des prix depuis vingt ans

Les bouteilles d'eau de la marque Cristaline sont le produit le plus vendu chaque année en France en grande distribution. Le pack de six bouteilles de 1,5L de Cristaline s'est écoulé à plus de 233 millions d'exemplaires en 2021 dans l'Hexagone. Au regard de ces chiffres, il s'en vend plus de sept packs chaque seconde.

D'ici quelques jours, les acheteurs de Cristaline verront donc le prix du pack de bouteilles d'eau évoluer.

Le groupe Alma, propriétaire de la marque Cristaline créée en 1992, a décidé d'augmenter son prix de vente aux enseignes. Selon BFMTV, la hausse du prix pourrait être de l'ordre de 10%.

La Cristaline est vendue en moyenne 1,03 euro le pack de 6 bouteilles dans la grande distribution.

L'inflation est trop importante même pour Cristaline. Avec la flambée du pétrole, le coût du plastique PET a grimpé de plus de 39% entre octobre et mai selon le baromètre des matières premières de Polyvia. Le coût du carburant impact ausis l'entreprise.

Face à cette réalité, Cristaline a décidé d'augmenter son prix de vente aux enseignes. Reste à savoir si elles répercuteront la hausse auprès des consommateurs.