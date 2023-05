Des clients font la queue dans une chaîne de magasins pour la sortie du jeu "Legend of Zelda Tears of the Kingdom" de Nintendo, à Tokyo, le 12 mai 2023.

Le jeu vidéo « The Legend of Zelda Tears of the Kingdom » s'est déjà écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde en l’espace de seulement trois jours, selon les précisions ce mercredi de l'éditeur japonais Nintendo et d’après la rédaction du Figaro.

Très attendu depuis de longues années par les joueurs, ce titre permet aux joueurs de découvrir les nouvelles aventures de Link.

Après The Legend of Zelda : Breath of The Wild, les joueurs ont la possibilité de traverser les cieux et les terres d’Hyrule ravagées par les forces obscures. Link va mener une quête pleine de dangers afin de retrouver la princesse Zelda disparue.

Les joueurs peuvent notamment créer des armes, des véhicules, et des interactions avec l’environnement afin de surmonter les nombreux défis qui les attendent lors de l’exploration du vaste monde d'Hyrule en proie au chaos.

Link, dépouillé de ses armes et de ses anciens pouvoirs, va devoir repartir pour explorer le royaume d’Hyrule comme au premier jour pour défendre ses habitants et repousser le terrible Ganondorf.

Avant la sortie du jeu, de nombreux fans de la franchise Zelda s’étaient massés en France et aux quatre coins du monde à quelques heures de la sortie devant les magasins pour se procurer le tout nouvel opus dès sa sortie, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est également devenu en Europe « le jeu le plus rapidement vendu sur console Nintendo Switch », ainsi que toutes consoles confondues, a précisé Nintendo dans son communiqué. Après le succès du film Super Mario Bros au box-office, Nintendo triomphe donc actuellement avec la sortie du dernier opus de Zelda.