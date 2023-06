Le champion de MMA Conor McGregor visé par une accusation d'agression sexuelle, son avocate dément

La police de Miami a confirmé, sans préciser l'identité des protagonistes, qu'une enquête avait été ouverte.

La star irlandaise du MMA Conor McGregor fait l'objet d'une enquête pour une agression sexuelle présumée pendant un match de finale de la NBA, la semaine dernière à Miami, ont affirmé jeudi 15 juin plusieurs médias américains. L'avocate du sportif, Barbara Llanes, a démenti ces accusations auprès de l'AFP : "Les allégations sont fausses. M. McGregor ne se laisser pas intimider", a-t-elle affirmé.

La police de Miami s'est bornée à indiquer que son unité des "victimes spéciales" était en train d'enquêter après une plainte déposée dimanche. "L'enquête est ouverte, et aucune information additionnelle ne peut être communiquée à ce stade", a écrit la police dans un communiqué transmis à l'AFP, sans mentionner le nom de Conor McGregor, au contraire de la lettre de l'avocat.

Une femme accuse McGregor de l'avoir "violemment" agressée dans les toilettes du Kaseya Center de Miami vendredi 9 juin, pendant le match 4 des Finales entre le Miami Heat et les Denver Nuggets, selon des lettres de l'avocat de la victime, Ariel Mitchell, citées par les médias ESPN et TMZ Sports. Dans cette lettre, la femme accuse la sécurité de Miami Heat et de la NBA d'avoir aidé McGregor dans l'attaque en la séparant de son amie et en la forçant à aller aux toilettes. L'avocat précise dans la lettre que la femme avait immédiatement contacté les forces de l'ordre et son cabinet d'avocats après l'attaque présumée.