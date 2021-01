Le célèbre journaliste et animateur américain Larry King a succombé au Covid-19

Crédits Photo: Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

« Avec une profonde tristesse, Ora Media annonce le décès de notre cofondateur et ami Larry King, qui est mort à l'âge de 87 ans au centre médical Cedars-Sinai à Los Angeles », a écrit la société de production du célèbre journaliste américain dans un communiqué publié ce samedi 23 janvier.

Positif au Covid-19, Larry King avait été hospitalisé fin décembre à Los Angeles. Agé de 87 ans, diabétique de type 2, il avait connu de nombreux problèmes médicaux, notamment plusieurs crises cardiaques, un cancer du poumon et une angine de poitrine.

Cette légende de la télévision américaine, reconnaissable à ses cravates multicolores, ses bretelles et ses grandes lunettes, est considéré aux États-Unis comme l'un des plus grands interviewers des temps modernes. Il a réalisé plus de 40 000 interviews avec des politiciens (dont tous les présidents américains depuis 1974), des sportifs, des gens du milieu du spectacle et du cinéma. Il a présenté le talk-show Larry King Live, diffusé sur l'antenne de CNN depuis 1985.

Il avait quitté CNN en 2010, remplacé par Piers Morgan. Il a ensuite continué des entretiens, diffusés sur son site, et lancé en 2012 l'émission « Larry King Now» sur Ora TV, une chaîne sur internet à la demande, qu'il a cofondée.