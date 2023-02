Ses habitants étant "très gênés par le tourisme de masse et l’abus d’alcool et de drogues dans la rue", Amsterdam prend des mesures inédites dans le quartier connu pour ses nombreuses maisons closes.

Couplée à un renforcement des restrictions contre l’alcool et à une fermeture plus tôt le weekend des cafés, bars, restaurants et maisons closes, la mesure doit permettre de lutter contre "les énormes nuisances" a déclaré la municipalité dans un communiqué publié jeudi 9 février.

Auparavant nommé le "kilomètre carré de misère" par la police, le quartier bien connu de la capitale néerlandaise compte bien remédier à ces problèmes de délinquances. Et si ces mesures n'atteignent pas l'effet escompté, la municipalité envisage d’étendre l’interdiction à l'autre grande attraction touristique de la ville, les terrasses des coffeeshops.