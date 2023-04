Lassés d'attendre le retour d'Oasis, ils composent un album de leur groupe favoris grâce à l'IA

A force d'attendre en vain une reformation de leur groupe de rock préféré, Oasis, un groupe de musiciens anglais a décidé de prendre les choses en main pour faire résonner de nouveau la voix de Liam Gallagher, en utilisant une partie de l'incroyable puissance que l'intelligence artificielle peut désormais proposer.

Selon Bobby Geraghty, chanteur, parolier et producteur pour Breezer, auprès du quotidien britannique The Guardian, l'idée est venue d'une frustration mais aussi d'un amour sincère pour Oasis : "Nous en avions marre d'attendre qu'Oasis finisse par se reformer. Aujourd'hui, tout ce qu'on a, c'est Liam et son frère qui essayent de se surpasser l'un et l'autre. Mais ce n'est pas Oasis. Donc, nous avons décidé de former une IA sur le modèle vocal de Liam, et nous l'avons appliquée sur quelques titres initialement écrits pour notre groupe éphèmère mais de forte valeur sentimentale, Breezer [leur groupe, ndlr]".

Le résultat : Une réussite pour l'IA manifestement, sous la forme d'un album appelé Alsis d'une trentaine de minutes, composé dans le style du groupe des années 1990 et doté d'une voix ressemblant à celle de Liam Gallagher, et qui, posté en ligne gratuitement, a rapidement fait le buzz dans la communauté des fans, la plupart du temps ravis du produit final et curieux de l'expérience. D'autant que les créateurs ont décidé de parler ouvertement de leur démarche comme le précise Jon Claire, le batteur du groupe Breezer, "On voulait d'abord faire semblant d'avoir trouvé un album perdu d'Oasis, mais finalement, on s'est révélés: on est juste des types normaux".

Toutefois leur usage de l'IA s'est limité à la recréation de la voix du célèbre chanteur, quand tout le reste, des compositions à l'interprétation, a été le fait des jeunes musiciens. Ceux ci ne pense pas la technologie encore capable d'égaler leur amour pour le groupe et de créer de la musique aussi complexe : "L'intelligence artificielle est encore sous le contrôle de l'utilisateur. Il faut lui donner exactement ce que tu veux qu'elle reproduise. Je ne pense pas qu'on en soit arrivés au point où elle serait capable d'inventer des paroles, en tout cas, dans ce contexte. Cela étant, un grand nombre de personnes nous ont demandé si AIsis avait été entièrement généré par une IA, ce qui n'est pas le cas", constate Bobby Geraghty.

