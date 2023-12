La star de la pop Taylor Swift personnalité de l'année 2023 du Time magazine

© Handout / TIME / TIME Person of the Year/AFP

La star américaine de la pop Taylor Swift a été désignée personnalité de l'année 2023 du magazine américain Time ce mercredi.

« Une grande partie de ce que (Taylor) Swift a accompli en 2023 est incommensurable (...) Elle s'est engagée pour donner de la valeur aux rêves, aux sentiments et aux expériences des gens, en particulier des femmes, qui se sentaient négligées et régulièrement sous-estimées », a souligné le rédacteur en chef du magazine, Sam Jacobs.

Cette nouvelle distinction s’ajoute à une longue liste de succès et de records. En dix-sept années de carrière, la star de la pop, âgée de 33 ans, compte treize albums vendus à plus de cinquante millions d'exemplaires, six tournées mondiales et plus de 500 récompenses musicales, dont douze Grammy Awards. Elle a également placé douze albums en tête du Billboard, qui est le classement de référence.

Time souligne que l'artiste est « la première personnalité du monde des arts à être nommée personne de l'année pour son succès en tant qu’artiste ». « Pour avoir construit un monde lui appartenant mais qui fait de la place à tant de gens, pour avoir fait de son histoire une légende mondiale, pour avoir apporté de la joie à une société qui en avait désespérément besoin, Taylor Swift est la personne de l'année 2023 de Time », écrit aussi Sam Jacobs.