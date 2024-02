La moitié des ministres du gouvernement Attal sont millionnaires, selon « L’Humanité »

Cette combinaison de fichiers photographiques créée le 8 février 2024 montre des membres du cabinet du Premier ministre Gabriel Attal

Selon les déclarations de patrimoine rendues publiques par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), 44% des ministres du gouvernement Borne étaient millionnaires. Ils sont désormais 17 sur 34 dans le gouvernement Attal, désormais complet depuis le 8 février, selon L’Humanité.

Selon le journal, deux tiers des membres du gouvernement posséderaient un patrimoine au-dessus de 716 000 euros (parmi les 10 % les plus fortunés de France, ndlr) la moitié se situerait au-delà de 1,03 million d’euros (parmi les 5 % les plus fortunés) et neuf d’entre eux se trouveraient dans la tranche des 1 % les plus riches, à plus de 2,2 millions d’euros.

Amélie Oudéa-Castéra, empêtrée dans de nombreuses polémiques ces dernières semaines, serait la ministre la plus fortunée du gouvernement actuel, avec plus de 7 millions d’euros de patrimoine. Elle serait suivie par Éric Dupond-Moretti à la Justice, Roland Lescure à l’Industrie et à l’Énergie, et Jean-Noël Barrot aux Affaires européennes, qui détiendraient environ 5 millions d’euros. Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, déclarerait lui un patrimoine juste au-dessous des 4 millions d’euros alors que le Premier ministre, Gabriel Attal, disposerait pour sa part d’une assurance-vie évaluée à près de 1,5 million d’euros.

Les déclarations de patrimoine des nouveaux ministres ne seront rendues officiellement publiques par la HATVP que dans plusieurs semaines.