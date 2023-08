Une photographie prise lors du carnaval de Venise, le 11 février 2023.

L'UNESCO recommande de placer Venise sur la liste du patrimoine mondial en péril, d'après BFMTV. L’organisation des Nations Unies considère que des mesures « insuffisantes » ont été prises pour lutter contre la détérioration du site. Le tourisme de masse et le changement climatique sont notamment pointés du doigt, dans le cadre d’une décision rendue publique ce lundi 31 juillet.

« La poursuite du développement (de Venise), les impacts du changement climatique et le tourisme de masse menacent de causer des changements irréversibles à la valeur universelle exceptionnelle du bien », selon le Centre du patrimoine mondial, une branche de l'Unesco, qui « recommande (...) son inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril ».

Pour que Venise intègre réellement la liste du patrimoine en péril, il faudra l'aval des Etats membres présents à une réunion du Comité du patrimoine mondial qui se tiendra du 10 au 25 septembre à Riyad.

La ville de Venise avait échappé de peu à son inscription sur cette liste en 2022. Le Comité du patrimoine mondial avait décidé de ne pas placer la ville italienne sur la liste après la décision par Rome d'interdire aux grands navires de croisière de pénétrer au coeur de la lagune.

Alors que « des immeubles » hauts, « susceptibles d'avoir un impact visuel négatif significatif », devraient être construits à distance du centre-ville, « l'élévation du niveau de la mer » et autres « phénomènes météorologiques extrêmes » liés au réchauffement climatique « menacent » « l'Intégrité » du site, selon l'institution dans son avis publié ce lundi.

La résolution de ces problèmes « anciens mais urgents » est « entravée par l'absence de vision stratégique commune globale » ainsi que par la « faible efficacité et coordination » des autorités locales et nationales italiennes, déplore le Centre du patrimoine mondial.

L'organisation onusienne espère que cette inscription « entraînera un plus grand engagement et une plus grande mobilisation des acteurs locaux, nationaux et internationaux ».