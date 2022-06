L'invitation du prince Harry au prince William pour l'anniversaire de Lilibet ignorée

le Prince Harry et Meghan Markle

L'invitation du prince Harry et de Meghan Markle pour l'anniversaire de leur fille Lilibet née le 4 juin 2021 à Santa Barbara, dans la banlieue de Los Angeles aurait été snobée par les Cambridges.

Espérant faire une proposition consensuelle à son frère aîné, le duc de Sussex a organisé une célébration décontractée pour marquer ce grand jour pour Lili tout en invitant Kate Middleton et ses enfants.

Cependant, officiellement occupés par des engagements royaux, les Cambridges se sont envolés pour le Pays de Galles avec leurs enfants, le prince George et la princesse Charlotte.

Finalement, Harry et Meghan sont donc repartis pour les États-Unis dimanche, sans passer de temps avec William et sa famille souligne The News.

Harry et Meghan ont fait diffuser lundi soir, la première photo officielle de Lilibeth leur deuxième enfant.