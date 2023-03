L'acteur Tom Sizemore, connu pour son rôle dans Il faut sauver le soldat Ryan, est décédé

Le comédien a été victime d'un anévrisme cérébral en février et le maintien de ses fonctions vitales a pris fin vendredi

L'acteur américain Tom Sizemore, connu pour ses rôles de dur à cuire comme dans le long métrage Il faut sauver le soldat Ryan, est mort à 61 ans, a annoncé son agent le vendredi 3 mars. «C'est avec beaucoup de tristesse et de chagrin que je dois annoncer que l'acteur Thomas Edward Sizemore, s'est éteint paisiblement dans son sommeil à l'hôpital St Joseph de Burbank», en Californie, a indiqué un communiqué.

«Son frère Paul et ses enfants Jayden et Jagger (...) se trouvaient à ses côtés». Le comédien a été victime d'un anévrisme cérébral en février et le maintien de ses fonctions vitales a pris fin vendredi. Quelques jours auparavant, des médecins avaient conclu que plus rien ne pouvait être fait pour lui, selon son manager Charles Lago.