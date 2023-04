Hauts-de-Seine : un gagnant de l'Euromillion qui ne n'est pas manifesté perd définitivement son gain

Le vainqueur du jackpot d'un million d'euro avait jusqu'au 28 avril, soit 60 jours après le tirage, pour se manifester.

Le temps est écoulé. Le joueur de l'EuroMillions des Hauts-de-Seine qui a remporté un million d'euros le 28 février dernier n'a pas récupéré son gain. Il avait jusqu'au vendredi 28 avril à 23h59, soit 60 jours après le tirage, pour se manifester auprès de la Française des Jeux (FDJ).

Le joueur avait été tiré au sort grâce à son code My Million, généré automatiquement lors de tout achat d'une grille EuroMillions. Ce code gagnant était le KE 116 4078. Sollicitée par TirageGagnant.com, la Française des Jeux a indiqué qu'elle ne dévoilerait pas plus d'informations concernant le point de vente où la grille gagnante a été validée. Le site spécialisé suppose toutefois qu'il s'agit d'un joueur du dimanche, les joueurs occasionnels n'ayant «pas le même automatisme que les joueurs réguliers». De son côté, la FDJ explique au Figaro que «les joueurs ne pensent pas forcément à vérifier leur code My Million, qui est un jeu complémentaire.»