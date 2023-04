Harry Belafonte, chanteur américain et défenseur des droits civiques, est mort

Harry Belafonte est mort mardi à New York à l'âge de 96 ans.

© THEO WARGOGETTY IMAGES NORTH AMERICA Getty Images via AFP

Harry Belafonte, grand chanteur afro-américain surnommé "le roi du calypso" qui s'était illustré plus tard dans la lutte pour les droits civiques, est mort mardi à New York à l'âge de 96 ans, a déclaré son agente à l'AFP. "Chanteur renommé, acteur, (...), figure légendaire des droits civiques, Harry Belafonte est mort ce matin d'une insuffisance cardiaque à son domicile de New York", sa femme Pamela à ses côtés, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Né à Harlem d'une mère jamaïcaine et d'un père martiniquais, il avait grandi en partie à la Jamaïque avant de s'installer à New York, une enfance aux influences mélangées qu'il avait intégrée dans sa musique, qui rencontre très vite un succès immense dans l'Amérique prospère des années 50. En 1955, son album "Calypso" devient le premier dans l'histoire à se vendre à plus d'un million d'exemplaires.

C'est plus tard, alors que la lutte pour l'égalité raciale devient centrale en Amérique, que le chanteur, devenu acteur, se rapproche des combats politiques et se lie avec l'icône de ce mouvement, Martin Luther King, qu'il soutient financièrement. Il sera aussi proche du président Kennedy et sera nommé ambassadeur de bonne volonté auprès de l'Unicef.

