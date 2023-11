Gaston Lagaffe est de retour en BD, malgré une polémique avec la fille de Franquin

Gaston Lagaffe est de retour plus de 20 ans après la sortie du dernier album, Gaffe à Lagaffe, réalisé par André Franquin et publié après sa mort en 1999.

C’est l’un des personnages les plus emblématiques de la BD franco-belge. Gaston Lagaffe est de retour plus de 20 ans après la sortie du dernier album, Gaffe à Lagaffe, réalisé par André Franquin et publié après sa mort en 1999.

Un retour compliqué en raison d’une bataille juridique entre l’éditeur et la fille d’André Franquin, détentrice des droits des œuvres de son père et qui s’était opposée à ce que Gaston Lagaffe perdure sans son créateur.

Après un an, les deux parties sont finalement parvenues à un accord permettant à Gaston Lagaffe de renaitre sous certaines conditions, comme par exemple « de solliciter l’approbation préalable d’Isabelle Franquin selon les formes prévues dans un contrat conclu entre parties en 2016 ». « Son accord est indispensable pour toute nouvelle création, en ce compris sur le choix de l’auteur », peut-on encore lire.

Pour cela, les éditons Depuis ont fait appel au Québécois Delaf, qui se définit lui-même comme un « enfant de Franquin ». « Si je fais de la BD, c’est à cause de Gaston et de Franquin, que j’ai découvert à l’âge de 9 ou 10 ans. J’étais fasciné, je ne comprenais pas comment on pouvait si bien dessiner. À tel point que ma tante, qui voyageait parfois en Belgique, m’en avait ramené… un chandail et des chaussettes Gaston. Je les aimais tellement que je dormais avec ! » a-t-il raconté à L’Avenir.