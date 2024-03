François Ruffin « n’a jamais été clair », selon son ex-compagne Johanna Silva

La figure de La France Insoumise François Ruffin voit son histoire personnelle dévoilée sur la scène médiatique. Son ancienne compagne, Johanna Silva, brise le silence dans un livre révélateur intitulé « L'Amour et la Révolution », publié le 6 mars dernier. L’occasion de revenir sur une relation intense qui a débuté en 2013, entremêlant amour et engagement politique, suivie d’une rupture difficile en 2019.

Celle qui a été son attachée parlementaire évoque un amour tumultueux, où les attentes et les désirs semblaient parfois diverger. « Je me rend compte que j'avais envie d'avoir un guide, d'être en fusion totale. Je nous voyais comme Sartre et Beauvoir, un couple beau et puissant. C'était un fantasme. François était parfois tendre avec moi, d'autres fois distant. Il n'a jamais été clair. Et il n'a pas pris en compte ma souffrance », livre-t-elle dans son ouvrage.

Johanna Silva révèle avoir quitté cette union « épuisée et malheureuse ». « Nous n'avions pas la même vision de la politique. François voyait parfois les gens uniquement comme des moyens, tandis que je m'efforçais de toujours considérer chacun comme une fin », explique-t-elle.