Festival de Cannes 2024 : retrouvez le palmarès complet de la 77e édition, « Anora » de Sean Baker remporte la Palme d’or

La Palme d'or 2024 a été attribuée à Sean Baker pour "Anora".

Le Festival de Cannes s’est achevé ce samedi soir avec la cérémonie de clôture et le palmarès de la 77e édition.

Le jury du 77e Festival était réuni samedi soir autour de la réalisatrice américaine Greta Gerwig, au coeur d'une cérémonie présentée par l'actrice Camille Cottin. Après 11 jours de compétition, les différents lauréats ont été récompensés par Greta Gerwig et les sept autres membres du jury, dont Omar Sy, Eva Green ou Lily Gladstone, lors de la cérémonie de clôture.

Le film « Anora » de l'Américain Sean Baker a reçu la Palme d'or. Ce long-métrage est un thriller qui passe des bas-fonds new-yorkais aux villas de luxe des oligarques russes. Cette œuvre retrace la liaison tumultueuse d’une escort girl et d’un fils d’oligarque russe et leur mariage, brisé par la violence. Lors de son discours, Sean Baker a rendu hommage à « toutes les travailleuses du sexe ». Il a également plaidé pour la survie des salles de cinéma, « Nous devons faire des films pour qu'ils sortent en salles », a-t-il confié.

Le Français Jacques Audiard a été récompensé à deux reprises pour son film « Emilia Perez ». L'artiste transgenre Karla Sofía Gascón, submergée par l'émotion, a été couronnée du prix d'interprétation féminine avec trois autres actrices du film de Jacques Audiard (Selena Gomez, Zoe Saldaña et Adriana Paz). « Emilia Perez » relate le parcours d'un truand mexicain qui décide de changer de sexe, puis abandonne ses pratiques criminelles pour fuir le pays et retrouver sa famille.

Un prix spécial a été donné au cinéaste iranien Mohammad Rasoulof, qui a dû s’exiler clandestinement à cause de son dernier film, « La Graine de la figue sacrée ».

Retrouvez le palmarès complet de la 77e édition du Festival de Cannes :

PALME D’OR

« Anora » de Sean Baker

LE GRAND PRIX

Payal Kapadia pour « All We Imagine as Light »

LE PRIX DU JURY

« Emilia Perez » de Jacques Audiard

LE PRIX DE LA MISE EN SCÈNE

Miguel Gomes pour « Grand Tour »

LE PRIX SPÉCIAL DU JURY

Mohammad Rasoulof pour « Les Graines du figuier sauvage »

LE PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE

Jesse Plemons pour « Kinds of Kindness » de Yorgos Lanthimos.

LE PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE

Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon et Selena Gomez, les actrices du film de Jacques Audiard, « Emilia Perez », ont été récompensées.

LA CAMÉRA D’OR

« Armand » de Halfdan Ullmann Tondel

LE PRIX DU MEILLEUR SCÉNARIO

Coralie Fargeat pour « The Substance »

PALME D’OR DU COURT-MÉTRAGE

« L’Homme qui ne se taisait pas » de Nebojsa Slijepcevic.

PRIX UN CERTAIN REGARD

« Black Dog » de Guan Hu

PRIX SEMAINE DE LA CRITIQUE

« Simón de la Montaña » de Federico Luis

QUEER PALM

« Trois kilomètres jusqu'à la fin du monde » de Emanuel Parvu

PALM DOG

Kodi dans « Le procès du chien » de Laetitia Dosch