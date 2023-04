Michael Schumacher, avant son tragique accident

L’intelligence artificielle deviendra-t-elle la meilleure alliée de la fake news ? D’aucuns pourraient redouter un tel mariage ; d’autant plus après la récente publication d’une interview que le magazine allemand Die Aktuelle a publié cette semaine, et pour cause ! Comme l’a déjà expliqué Atlantico, il s’agissait d’un faux entretien avec Michael Schumacher, alors remplacé par un simple logiciel comparable à… Chat-GPT.

Cela n’a pas empêché le magazine de volontairement entretenir le doute : il a titré sur la “Sensation mondiale” que représenterait un tel entretien, le premier depuis l’accident de la légende la Formule 1. En outre, plusieurs citations décrivent la vie privée supposée du pilote. Il faut attendre la toute dernière page accordée à cet article pour réaliser qu’il ne s’agit guère que d’un canular. D’assez mauvais goût, jugent apparemment l’essentiel des citoyens allemands. La famille du pilote a même fait savoir qu’elle comptait porter plainte contre le tabloïd.

Depuis, informe Sud-Ouest sur son site, la direction du groupe Funke (auquel appartient Die Aktuelle) a décidé de réagir. Anne Hoffmann, rédactrice-en-chef de Die Aktuelle depuis 2009, a été relevée de ses fonctions ce samedi, apprend-on. De plus, des excuses officielles ont été présentées à la famille de Michael Schumacher.

Reste à voir si cela suffira à les apaiser… eux qui valorisent tout particulièrement l’intimité du mythique pilote, depuis son tragique accident. Il n’a pas été vu en public depuis et réside, pour ce que l’on sait, dans un lit médicalisé de la villa familiale suisse, à Gland.