Etats-Unis : 13% de l'asthme infantile serait provoqué par les cuisinières à gaz

Gaz

La cuisine au gaz est depuis quelques jours le sujet d'une nouvelle bataille dans la grande guerre culturelle qui divise les États-Unis signale Le Figaro.

La polémique a été déclenchée par Richard Trumka Jr, l'un des directeurs de l'US Consumer Product Safety, l'agence gouvernementale américaine chargé de la sécurité des consommateurs.

Selon une étude publiée en décembre 2022 dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health (Journal international de la recherche environnementale et de la santé publique) l'utilisation de cuisinières au gaz à l'intérieur des habitations serait responsable de près de 13% de l'asthme infantile aux États-Unis.

La porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré que le président Joe Biden n'était pas favorable à une interdiction des cuisinières à gaz.

Richard Trumka Jr a précisé qu'une éventuelle interdiction ne s'appliquerait qu'aux nouvelles cuisinières à gaz, et non à celles qui existent déjà.