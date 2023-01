Et la chose à laquelle ne sert absolument pas la queue des chiens est…

Les chiens simulés étaient capables de sauter adroitement, peu importe ce que faisait leur queue, ont découvert les chercheurs.

Les queues se présentent sous de nombreuses formes, forces et tailles selon les animaux. La longue et épaisse queue d'un kangourou agit comme une troisième patte. Le bout duvet du lapin est utilisé pour communiquer avec d'autres lapins. Tandis que la queue en forme de corde de l'hippopotame balaie ses besoins de loin. Pour de nombreux carnivores, ils utilisent leur queue pour les rendre plus agiles à la chasse. Jusqu'à présent, la question de savoir si cela inclut les chiens n'a jamais reçu de réponse satisfaisante.

En combinant des données expérimentales, des modélisations mathématiques et des simulations, une équipe internationale de chercheurs a découvert que la queue du chien joue très peu de rôle dans la stabilisation. La plupart des membres de la famille des canidés sont minoritaires parmi les mammifères carnivores : ils ne grimpent pas. Tous leurs mouvements sont limités au sol. Mais les animaux grimpants utilisent beaucoup leur queue lorsqu'ils exécutent leurs acrobaties : pour l'équilibre, pour le contrepoids et, dans certains cas, pour la préhension.

Mais les queues peuvent aussi être utiles au sol. Les guépards utilisent leur queue pour sauter, stabiliser et tourner. Les chiens ont tendance à avoir des queues plus petites par rapport à leur corps que les queues des mammifères grimpants, mais les scientifiques ont proposé que les chiens puissent utiliser leur queue de la même manière. De plus, l'inertie d'une queue peut aider à la locomotion agile - même chez les écureuils, dont les queues ont également une masse relativement faible.

Pour déterminer le rôle que jouent les queues des chiens dans la stabilisation, les chercheurs ont pris des données d'études détaillées sur la façon dont les chiens bougent et sautent à l'aide du suivi de mouvement. Ils ont utilisé ces données pour construire des modèles évolutifs de 25 espèces de chiens différentes lors de leurs sauts. Ensuite, ils ont effectué des sauts simulés, modifiant la position des queues des chiens pour voir si le positionnement avait un effet significatif sur le saut lui-même.

Ce n'était pas le cas. Les chiens simulés étaient capables de sauter adroitement, peu importe ce que faisait leur queue, ont découvert les chercheurs. De plus, plus le chien est grand, plus la queue devient petite proportionnellement à son corps.

Il a été précédemment émis l'hypothèse, ont noté les chercheurs, que les chiens plus grands et plus rapides utilisent leur queue comme contrepoids ; cette nouvelle découverte ne supporte pas cette idée.

"L'utilisation de la queue pendant les mécanismes de saut permet d'obtenir de très faibles quantités de mouvement du centre de masse dans toutes les espèces, la plus grande étant inférieure à un seul degré. Nous pensons que cela implique que les chiens utilisent leur queue pour d'autres moyens, tels que la communication et la lutte antiparasitaire. , mais pas pour l'agilité dans les manœuvres », écrivent les chercheurs dans leur article.