Elton John a donné son ultime concert à Stockholm samedi soir

"Jouer pour vous a été ma raison de vivre, et vous avez été absolument magnifiques". La formule venait du coeur, et elle a volé celui de tous les spectateurs dans la salle. Pour Elton John, c'était le mot de la fin pour ce qu'il a annoncé comme sa dernière tournée, sans réellement parvenir à convaincre des fans qui espèrent toujours plus. Après plus d'un demi-siècle sur les routes, la légende du rock a mis un point final samedi 8 juillet 2023 à Stockholm à son ultime périple Farewell Yellow Brick Road devant 30 000 fans venus du monde entier jusque dans le grand nord.

Décidé jusqu'au bout à imposer son style et sa fantaisie, la chanteur s'est installé au piano, queue de pie rehaussée de strass et inévitables lunettes aux verres rouges, commençant sous les acclamations par un de ses plus grands tubes, Bennie and the Jets, enchaînant sur Philadelphia Freedom et I Guess That's Why They Call It the Blues. En face de lui, une foule conquise arborant des lunettes semblables aux siennes et chantant par coeur ses plus grands succès pendant plus de deux heures.

Les morceaux s'enchaînent, entrecoupés d'instant où la star de 76 ans aux 300 millions d'albums vendus, se levant et s'adressant au public, remerciait longuement ses fans mais rendant également un hommage appuyé à ses musiciens et son équipe, dont certains membres le suivent depuis plus de 40 ans. "Je veux rendre hommage à ces musiciens", a-t-il dit. "Ils sont vraiment incroyables (..) et ce sont les meilleurs".

Point d'orgue de cette grande messe du rock, la chanson I'm still standing a fait se lever la foule réunie à la Tele2 Arena comme un seul homme. Autre hommage émouvant, celui du chanteur de Coldplay, dans un message vidéo diffusé avant le rappel, remerciant l'icone gay de ses engagements et de sa carrière.

En effet, cette tournée sonne comme une conclusion pour l'artiste désormais âgé, incarnation d'une époque. "C'est un chapitre important dans l'histoire du rock'n'roll qui est entrain de s'achever", déclarait le quotidien suédois Expressen. La tournée Farewell Yellow Brick Road, bien que perturbée par le covid, a vu Elton John a donné 330 concerts, sillonnant le monde entier, en Europe, Australie, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, Canada et Royaume-Uni, pour un total de plus de 6 millions de fans au total. Pas mal pour un artiste de 76 ans.

La question qui reste en suspens maintenant, c'est de savoir si Sir John va en profiter pour se reposer. Au vu de sa vie passée, rien n'est sûr.